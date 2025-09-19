В России предложили усовершенствовать график включения отопления: об инициативе

«Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Можно рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию. Отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям: старым и аварийным зданиям с неутепленными фасадами», — пояснил Владимир Кошелев.