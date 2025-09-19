В России предложили усовершенствовать график включения отопления: об инициативе

В России могут модернизировать процесс регулирования отопительного сезона. Для этого предложено отказаться от единовременного подхода. Система может стать более гибкой. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Кошелев в диалоге с РИА Новости.
Парламентарий предложил подавать отопление в первую очередь старым домам. По его данным, новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима. В таком случае жители могут не опасаться сбоев.
«Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Можно рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию. Отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям: старым и аварийным зданиям с неутепленными фасадами», — пояснил Владимир Кошелев.
