Бабушкин рецепт хруста: почему квашеная капуста полезнее свежей и как её готовить, чтобы вернуть вкус детства

форму. Она должна быть плоско-округлой, приплюснутой, а не вытянутой или конической;плотность. Кочан должен быть очень плотным и тяжёлым, не проминаться при сжатии;цвет внутри. Мякоть внутри должна быть белоснежной или слегка кремовой. Чем белее, тем лучше;вкус. Сладкая и хрустящая в сыром виде капуста без намёка на горечь гарантирует отличный результат после квашения;кочерыжку. Она должна быть свежей, сочной и светлой, не слишком длинной.