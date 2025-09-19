В Госдуме призвали за изменение порядка включения отопления в домах россиян

Отопительный сезон можно начинать со старых, аварийных зданий.
В России предложили изменить традиционный подход к началу отопительного сезона и перейти к гибкой системе зонированного регулирования, когда тепло сначала подается в старые дома с высокими потерями, а отключается в первую очередь в современных зданиях. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета при думском комитете Владимир Кошелев.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак изменится оплата ЖКХ для россиян с началом отопительного сезона.
«Отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям: старым и аварийным зданиям с неутепленными фасадами. Аналогично, весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже», — заявил Кошелев в беседе с РИА Новости.
Необходимо отказаться от универсального подхода, применяемого ко всем случаям, считает политик. По его словам, современные технологические возможности обеспечивают условия для более гибкого и адресного принятия решений. В этой связи целесообразно рассмотреть вариант внедрения зонированного либо поэтапного регулирования.
По словам депутата, для внедрения подобной схемы потребуется серьезная модернизация коммунальной инфраструктуры. В частности, речь идет о замене тепловых сетей и внедрении цифровых систем управления, что позволит быстрее реагировать на изменения погоды и избежать сбоев в подаче тепла. Кроме того, Кошелев отметил, что такой подход поможет более эффективно расходовать ресурсы и уменьшить износ сетей, особенно в регионах с переменчивым климатом.
В России подача отопления в жилые здания и на объекты социальной инфраструктуры осуществляется после того, как среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов в течение как минимум пяти суток подряд. На это обратил внимание председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Парламентарий подчеркнул, что подключение отопления происходит поэтапно. В первую очередь тепло начинают подавать в детские сады, школы и медицинские учреждения. Затем отопление поступает в жилые дома, а завершает процесс подключение торговых и промышленных объектов.