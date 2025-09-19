В Госдуме призвали за изменение порядка включения отопления в домах россиян

По словам депутата, для внедрения подобной схемы потребуется серьезная модернизация коммунальной инфраструктуры. В частности, речь идет о замене тепловых сетей и внедрении цифровых систем управления, что позволит быстрее реагировать на изменения погоды и избежать сбоев в подаче тепла. Кроме того, Кошелев отметил, что такой подход поможет более эффективно расходовать ресурсы и уменьшить износ сетей, особенно в регионах с переменчивым климатом.