Экс-главу Эквадора Морено обвинили в коррупции при строительстве плотины

Бывшему президенту Эквадора Ленину Морено предъявили обвинение в получении взяток за заключение контракта на строительство плотины. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны.
Согласно обвинению, Морено, занимавший пост президента Эквадора с 2017 по 2021 год, предположительно способствовал привлечению китайской корпорации Sinohydro к реализации проекта гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair.
Уточняется, что преступление, в котором обвиняется Морено, предположительно было совершено в период с 2007 по 2013 год, когда он занимал должность вице-президента в администрации Рафаэля Корреа (2007−2017).
При этом на слушании и.о. генерального прокурора Уилсон Тоаинга заявил, что высокопоставленные чиновники и предприниматели якобы договорились о лоббировании интересов компании Sinohydro, получая за это незаконные вознаграждения.
Согласно материалам прокуратуры, получателями взяток являлись Конто Патиньо, Мария Патиньо и Хавьер Масиас — друзья Морено, которые представляли интересы китайской компании.
Ранее ФСБ пресекла схему взяток за госпитализацию из зоны спецоперации.