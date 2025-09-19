Общественники просят проверить производителей молочных продуктов из-за жиров

Общественные организации обратились в надзорные органы с просьбой проверить производителей творога, кефира и масла после выявления в их продукции растительных жиров и говяжьего жира. Информация поступила от источников в профильных ведомствах.
Московское общество защиты прав потребителей направило официальное обращение в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с требованием принять меры в отношении ряда предприятий молочной промышленности. В числе проверяемых — несколько крупных производителей, продукция которых распространялась через крупные розничные сети и поставлялась в социальные учреждения. Об этом пишут «Известия».
В документе отмечается, что выявленные нарушения подтверждаются результатами лабораторных испытаний, проведённых федеральным научным центром Россельхознадзора, а также данными из Единого реестра контрольных мероприятий. Общественники требуют запретить производство и реализацию продукции, не соответствующей обязательным требованиям качества.
Ране суд отпустил из-под стражи виновных в массовом отравлении шавермой.