Общественники просят проверить производителей молочных продуктов из-за жиров

Московское общество защиты прав потребителей направило официальное обращение в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с требованием принять меры в отношении ряда предприятий молочной промышленности. В числе проверяемых — несколько крупных производителей, продукция которых распространялась через крупные розничные сети и поставлялась в социальные учреждения. Об этом пишут «Известия».