Посольство: США хотят согласовать с РФ следующие переговоры по работе дипмиссий

Вашингтон намерен согласовать с Москвой очередной раунд переговоров по вопросам функционирования дипломатических представительств в удобное для обеих сторон время. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве США.
«США рассматривают канал связи по двусторонним отношениям как конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы наших дипломатических представительств», — рассказали в посольстве.
В диппредставительстве также уточнили, что подобные переговоры страны намерены провести тогда, когда это будет удобно обеим сторонам.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп отказался от ужесточения санкций в отношении России, пока европейские государства продолжают покупать российскую нефть.
При этом Еврокомиссия может в пятницу представить предложения по 19-му пакету антироссийских санкций.