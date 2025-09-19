Как Петропавловск готовится к отопительному сезону

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО, проект был разработан по инициативе областного акимата, его стоимость составляет 5,7 млрд тенге, реализуется в несколько этапов. В этом году на сумму 1,1 млрд тенге планировалось заменить 500 м, однако уложено уже 700 м.
Вследствие сдерживания тарифов уровень износа тепловых сетей в регионе высокий. Ещё одна проблема — ежегодно теряется 138 тыс. Гкал или 500 млн тенге тепловой энергии. Эти потери не заложены в тарифную смету. ТОО «Петропавлские тепловые сети» также выполняет ряд работ по обновлению системы теплоснабжения. В рамках подготовки к отопительному сезону планировалась реконструкция 0,9 км тепловых сетей, из которых выполнено 0,5 км. Из 6,37 км магистральных и распределительных сетей, запланированных к ремонту, завершено 6 км. На эти цели было выделено 1,5 млрд тенге.
Услуги по распределению и эксплуатации электрических сетей в СКО оказывают АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» — в 8 районах и в Петропавловске, а ТОО «Кокшетау Энерго» — в 5 районах.
Общая протяжённость электросетей в области — 23 тыс. км, около 4 тыс. подстанций. Уровень износа — 91,5%.
В рамках подготовки к новому отопительному сезону выделено 4,1 млрд тенге. На данный момент отремонтировано 313 км из 420 км электросетей. Вместо запланированных 42 подстанций отремонтировано 43. Из 189,5 км сетей, подлежащих модернизации, выполнено 5 км. Со стороны ТОО «Кокшетау Энерго» выделено 1 млрд тенге. Из запланированных 1077 км электросетей заменено 911 км. Модернизировано 11,7 км. Из 179 подстанций отремонтировано 172.
По его словам, на сегодня котельные готовы на 94%. Учреждения образования и здравоохранения готовы к приёму тепла.
Есть проблема с многоквартирными домами.
Из 1453 домов в области готовы 917, что составляет 63%. В 677 многоквартирных домах проведены работы по промывке и опрессовке сетей. Лишь 20 домов пока получили паспорта готовности.
В прошлом году отопительный сезон в Петропавловске начался 30 сентября. После выхода постановления акима города в течение десяти дней тепло сначала подаётся в социальные объекты, а затем постепенно в жилые дома.