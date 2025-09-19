Как Петропавловск готовится к отопительному сезону

Вследствие сдерживания тарифов уровень износа тепловых сетей в регионе высокий. Ещё одна проблема — ежегодно теряется 138 тыс. Гкал или 500 млн тенге тепловой энергии. Эти потери не заложены в тарифную смету. ТОО «Петропавлские тепловые сети» также выполняет ряд работ по обновлению системы теплоснабжения. В рамках подготовки к отопительному сезону планировалась реконструкция 0,9 км тепловых сетей, из которых выполнено 0,5 км. Из 6,37 км магистральных и распределительных сетей, запланированных к ремонту, завершено 6 км. На эти цели было выделено 1,5 млрд тенге.