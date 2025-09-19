Ричмонд
Минфин заложил в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12−13%

Минфин при подготовке бюджета на 2026 год ориентируется на базовый сценарий Центробанка и закладывает ключевую ставку на уровне 12−13%. Об этом «Известиям» заявил министр финансов Антон Силуанов.

Источник: Life.ru

Это промежуточное значение из диапазона, предусмотренного в документе ЦБ «Основные направления денежно-кредитной политики». По словам Силуанова, такой подход обеспечит сбалансированность бюджета даже в условиях санкций и внешних ограничений.

Глава Минфина подчеркнул, что ведомство научилось работать с финансовыми ограничениями и выстраивает бюджетную конструкцию, устойчивую к любым вызовам. Приоритетом остаётся выполнение социальных обязательств: выплат пенсий, пособий и поддержки семьям с детьми без негативных последствий для граждан.

Напомним, 12 сентября совет директоров Банка России принял решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, установив её на уровне 17%. Это уже третье подряд снижение ставки.

