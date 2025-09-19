Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin

Госдеп Соединённых Штатов одобрил возможную продажу Варшаве противотанковых ракетных комплексов Javelin, информирует Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.
В Пентагоне уточнили, что стоимость данного вооружения составляет 780 миллионов долларов.
«Продажа Польше этих вооружений поспособствует достижению целей США в сферах внешней политики и национальной безопасности», — говорится в сообщении.
Кроме того, в агентстве подчеркнули, что это укрепит оборону союзника Вашингтона по Североатлантическому альянсу.
«Сделка расширит возможности Польши по реагированию на нынешние и будущие угрозы. Продажа Варшаве ПТРК Javelin не потребует отправки дополнительных представителей правительства США или подрядчиков», — отмечается в сообщении.
Польская сторона направила США запрос на приобретения 2 506 ракет Javelin FGM-148F, а также 253 пусковых комплексов.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше произошёл из-за выведения дронов из строя.