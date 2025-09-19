Дочь Даны Борисовой рассказала, как ее бил отец

«У папы было очень сложно, мы были почти незнакомы. Жизнь с ним сильно повлияла на мою психику, даже больше, чем проблемы мамы с зависимостью. Он мог ударить — для него это было нормой. Мой отец не умеет извиняться», — призналась Полина.