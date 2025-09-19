Ричмонд
Дочь Даны Борисовой рассказала, как ее бил отец

Дочь Даны Борисовой, Полина, откровенно рассказала об отношениях с родителями и трудностях детства.

Дочь Даны Борисовой, Полина, откровенно рассказала об отношениях с родителями и трудностях детства. В интервью шоу «Алена, блин!» девушка поделилась воспоминаниями о том периоде, когда мать находилась в реабилитационном центре, а она жила с отцом.

«У папы было очень сложно, мы были почти незнакомы. Жизнь с ним сильно повлияла на мою психику, даже больше, чем проблемы мамы с зависимостью. Он мог ударить — для него это было нормой. Мой отец не умеет извиняться», — призналась Полина.

Также девушка отметила, что с мамой ей тоже приходилось нелегко. Из-за зависимостей Даны Борисовой она часто оставалась одна и должна была справляться самостоятельно.

Ранее дочь Глюкozы раскрыла, в каких отношениях с Полиной Борисовой.