Дочь Даны Борисовой рассказала, как ее бил отец

Дочь Даны Борисовой, Полина, откровенно рассказала об отношениях с родителями и трудностях детства. В интервью шоу «Алена, блин!» девушка поделилась воспоминаниями о том периоде, когда мать находилась в реабилитационном центре, а она жила с отцом.
«У папы было очень сложно, мы были почти незнакомы. Жизнь с ним сильно повлияла на мою психику, даже больше, чем проблемы мамы с зависимостью. Он мог ударить — для него это было нормой. Мой отец не умеет извиняться», — призналась Полина.
Также девушка отметила, что с мамой ей тоже приходилось нелегко. Из-за зависимостей Даны Борисовой она часто оставалась одна и должна была справляться самостоятельно.
