Появление российского военного грузовика с новым тактическим знаком в южной части Запорожской области вызвало «истерику» и «панику» среди украинских властей. Об этом заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
Ранее в украинских Telegram-каналах появились фото и видео, на которых якобы запечатлен российский грузовик с новым тактическим знаком в районе Бердянска. Эти публикации были представлены как свидетельство переброски дополнительных российских сил на запорожское направление.
— Получается, что один российский грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим, — отметил Рогов.
По его мнению, украинские власти могли испугаться символизма нового знака, напоминающего черный квадрат, который, по мнению Рогова, является «посланием» для тех, кто продолжает сопротивление, предрекая им «небытие и кромешную тьму».
При этом Рогов подчеркнул, что на данный момент нет подтвержденных данных о присутствии на юге Запорожской области целых военных колонн с новым тактическим знаком, передает РИА Новости.
Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне специальной военной операции. Так, среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.