Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: Грузовик ВС РФ вызвал «истерику» и «панику» в Украине

Появление российского военного грузовика с новым тактическим знаком в южной части Запорожской области вызвало «истерику» и «панику» среди украинских властей. Об этом заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Появление российского военного грузовика с новым тактическим знаком в южной части Запорожской области вызвало «истерику» и «панику» среди украинских властей. Об этом заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Ранее в украинских Telegram-каналах появились фото и видео, на которых якобы запечатлен российский грузовик с новым тактическим знаком в районе Бердянска. Эти публикации были представлены как свидетельство переброски дополнительных российских сил на запорожское направление.

— Получается, что один российский грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим, — отметил Рогов.

По его мнению, украинские власти могли испугаться символизма нового знака, напоминающего черный квадрат, который, по мнению Рогова, является «посланием» для тех, кто продолжает сопротивление, предрекая им «небытие и кромешную тьму».

При этом Рогов подчеркнул, что на данный момент нет подтвержденных данных о присутствии на юге Запорожской области целых военных колонн с новым тактическим знаком, передает РИА Новости.

Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне специальной военной операции. Так, среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше