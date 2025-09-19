Командир украинского 11-го пограничного отряда Руслан Цапюк покинул своих бойцов и уехал отдыхать в Одессу. Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
По его словам, отпуск Цапюка совпал с моментом переброски подразделения на один из наиболее напряжённых участков передовой. Сейчас 11-й погранотряд несёт серьёзные потери в Харьковской области.
В публикации отмечается, что действия командира фактически привели к «обнулению» более чем пятисот его подчинённых.
Ранее в селе Новониколаевка Днепропетровской области группа из шести военнослужащих ВСУ была вынуждена сдаться в плен российским войскам. Отмечается, что украинские военные перепутали позиции.