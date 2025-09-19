В сливочном масле из «Магнита», «Ленты» и «Светофора» нашли растительные жиры

Как пояснил председатель правления Московского общества защиты прав потребителей Антон Недзвецкий, обращения основаны на результатах лабораторных испытаний Россельхознадзора и данных Единого реестра контрольных мероприятий. Недзвецкий подчеркнул, что отдельные производители продолжают использовать недобросовестные схемы из-за ограничений на проверки и призвал не только закрыть предприятия-нарушители, но и ужесточить ответственность вплоть до уголовной.