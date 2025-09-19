В сливочном масле из «Магнита», «Ленты» и «Светофора» нашли растительные жиры

Фальсификат выявлен в сливочном масле, твороге, сметане и кефире.
Фальсификат выявлен в сливочном масле, твороге, сметане и кефире, реализуемых в торговых сетях «Доброцен», «Светофор», «Дикси», «Лента», «Магнит», Spar. Об этом сообщило Московское общество защиты прав потребителей, направившее обращения в Генеральную прокуратуру России, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров.
«Факты злостного нарушения обязательных требований подтверждаются как протоколами испытаний, так и данными реестра. Для фальсификации используются как жиры растительного происхождения, так и говяжий», — отмечается в обращении к надзорным ведомствам, пишет газета «Известия».
Как пояснил председатель правления Московского общества защиты прав потребителей Антон Недзвецкий, обращения основаны на результатах лабораторных испытаний Россельхознадзора и данных Единого реестра контрольных мероприятий. Недзвецкий подчеркнул, что отдельные производители продолжают использовать недобросовестные схемы из-за ограничений на проверки и призвал не только закрыть предприятия-нарушители, но и ужесточить ответственность вплоть до уголовной.
В Россельхознадзоре подтвердили факты нарушений: исследования показали несоответствие продукции предприятий «Велда», «ВМЖК», «Дары Молока» и «Кубаньрус-Молоко» требованиям качества и выявили случаи фальсификации в период с 2022 по 2025 год. Ведомство ранее предлагало ужесточить меры против фальсификаторов, включая введение оборотных штрафов, размер которых зависит от выручки компаний.