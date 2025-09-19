Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцов СВО предупредили о новом виде мошенничества: аферисты действуют под видом «поддержки»

Мошенники начали обманывать участников СВО и красть деньги.

Источник: Комсомольская правда

Новыми жертвами мошенников стали участники спецоперации. Злоумышленники предлагают бойцам якобы «поддержку», однако никаких благих намерений у аферистов, конечно, нет.

Мошенники создают сайты для российских военных с предложением о ежемесячных выплатах. Единоразовая сумма, как утверждают злоумышленники, составит 500 тысяч рублей. На сайтах также публикуют дипфейки с якобы реальными положительными отзывами.

«Злоумышленники создают сайты-двойники благотворительных фондов, на которых под предлогом финансовой поддержки бойцов и их родных предлагают получать по 500 тысяч рублей ежемесячно за счет участия в фейковой инвестиционной программе», — сообщили представители компании F6, цитирует РИА Новости.

В России тем временем вычислили мошенников, собравших и передавших на Украину более 10 миллионов рублей. Им грозят пожизненные сроки.