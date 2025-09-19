Бойцов СВО предупредили о новом виде мошенничества: аферисты действуют под видом «поддержки»

Новыми жертвами мошенников стали участники спецоперации. Злоумышленники предлагают бойцам якобы «поддержку», однако никаких благих намерений у аферистов, конечно, нет.
Мошенники создают сайты для российских военных с предложением о ежемесячных выплатах. Единоразовая сумма, как утверждают злоумышленники, составит 500 тысяч рублей. На сайтах также публикуют дипфейки с якобы реальными положительными отзывами.
«Злоумышленники создают сайты-двойники благотворительных фондов, на которых под предлогом финансовой поддержки бойцов и их родных предлагают получать по 500 тысяч рублей ежемесячно за счет участия в фейковой инвестиционной программе», — сообщили представители компании F6, цитирует РИА Новости.
В России тем временем вычислили мошенников, собравших и передавших на Украину более 10 миллионов рублей. Им грозят пожизненные сроки.