Бойцов СВО предупредили о новом виде мошенничества: аферисты действуют под видом «поддержки»

«Злоумышленники создают сайты-двойники благотворительных фондов, на которых под предлогом финансовой поддержки бойцов и их родных предлагают получать по 500 тысяч рублей ежемесячно за счет участия в фейковой инвестиционной программе», — сообщили представители компании F6, цитирует РИА Новости.