МЧС оценило последствия после землетрясения на Камчатке

Спасатели не нашли разрушений после землетрясения на Камчатке.
Крупных разрушений в результате землетрясения на Камчатке не выявлено. Для оценки последствий оперативные группы обследовали социально-значимые объекты в нескольких районах полуострова. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
«Оперативные группы ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России привлекались на обследование социально-значимых объектов. Крупных разрушений не выявлено», — сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю в telegram-канале.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Камчатке утром 19 сентября, его эпицентр находился в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 40 километров. После подземных толчков экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности, а на восточном побережье полуострова объявлялась угроза цунами. Оперативные группы начали проверку состояния социальных объектов и жилых домов сразу после происшествия.