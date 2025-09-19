Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС оценило последствия после землетрясения на Камчатке

Крупных разрушений в результате землетрясения на Камчатке не выявлено. Для оценки последствий оперативные группы обследовали социально-значимые объекты в нескольких районах полуострова. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели не нашли разрушений после землетрясения на Камчатке.

Крупных разрушений в результате землетрясения на Камчатке не выявлено. Для оценки последствий оперативные группы обследовали социально-значимые объекты в нескольких районах полуострова. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«Оперативные группы ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России привлекались на обследование социально-значимых объектов. Крупных разрушений не выявлено», — сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю в telegram-канале.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Камчатке утром 19 сентября, его эпицентр находился в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 40 километров. После подземных толчков экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности, а на восточном побережье полуострова объявлялась угроза цунами. Оперативные группы начали проверку состояния социальных объектов и жилых домов сразу после происшествия.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше