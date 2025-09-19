МЧС оценило последствия после землетрясения на Камчатке

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Камчатке утром 19 сентября, его эпицентр находился в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 40 километров. После подземных толчков экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности, а на восточном побережье полуострова объявлялась угроза цунами. Оперативные группы начали проверку состояния социальных объектов и жилых домов сразу после происшествия.