До +18 градусов тепла ожидается в Иркутске 19 сентября

В Иркутске 19 сентября потеплеет до +16…+18 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет и вовсе не ощутим — 1−6 м/c. Однако ночи будут холодными, столбик термометра опустится до 1−3 градуса выше ноля. Об этом КП-Иркутск рассказали в местном гидрометцентре.
— По области также будет ясный день, без дождей. Лишь в северо-западных районах они могут пройти. Утром за окнами жителей Приангарья будет туманно. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с, — сообщили синоптики.
Температура ночью составит +2…+7, возможны и заморозки до −1…-6 градусов. Днем холода не почувствуются, потому что потеплеет до +15…+20. Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 19 сентября.
