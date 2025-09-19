В Улан-Удэ завершились поиски двух пропавших студенток. Близкие и друзья забили тревогу, ведь девушек они не видели уже четыре дня, на связь они тоже не выходят. Известно, что подруги 16-ти и 17-ти лет проживали в одном общежитии на улице Краснофлотской.
— Поиски девушек, которые пропали 15 сентября, начались после истечения трех суток. В социальных сетях распространили ориентировки, — уточнили КП-Иркутск правоохранители Бурятии.
И чудо случилось! Разыскиваемых нашли уже поздно вечером 18 сентября. Полицейские выяснили, что они все это время были у подруги на Левом берегу. Почему они никогда не предупредили об этом — неизвестно. Главное, что сейчас со студентками все хорошо.
