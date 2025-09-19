В Британии намерены бороться со шпионами с помощью даркнета: что известно

Согласно публикации в газете Times, британская разведывательная служба MI6 намерена запустить в даркнете специализированную платформу для вербовки агентов, включая граждан России.
«MI6 воспользуется новым интернет-порталом в даркнете для того, чтобы вербовать агентов из враждебных государств, таких как Россия, онлайн, поскольку шпионам становится все сложнее действовать за границей», — следует из материала.
Как сообщает издание, система «Silent Courier» создана для безопасного контакта обладателей секретной информации с разведкой. Это позволит источникам избежать опасностей, связанных с личными встречами с оперативником.
Уточняется, что в пятницу MI6 опубликует на YouTube-канале инструкцию по доступу к «Silent Courier». В числе прочего, в ней будет рекомендовано заходить на портал через VPN и с устройств, не имеющих прямой связи с информантом.
При этом ранее на территории Великобритании были арестованы три человека, которых обвиняют в сотрудничестве с российскими разведывательными службами.