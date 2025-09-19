Собянин предложил пересмотреть систему ОМС для неработающих граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 18 сентября, поднял вопрос о страховых выплатах для неработающих россиян, назвав ситуацию «недопустимой».
По его словам, столица ежегодно перечисляет 180 миллиардов рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования для покрытия расходов на тех, кто не трудоустроен.
Собянин отметил, что граждане обязаны делать взносы за пенсионеров, студентов, учащихся и многодетных матерей, ухаживающих за детьми. Однако, по его мнению, в России существует множество людей, которые не работают и при этом не обращаются за социальной поддержкой, получая при этом медицинскую помощь и будущую пенсию.
— Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати, — возмутился Собянин, назвав таких граждан «лоботрясами».
Он также призвал «заняться» решением этой проблемы, передает Bfm.ru.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, который предлагает ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для россиян, занимающихся ведением домашнего хозяйства. Для кого будет доступна эта мера и как она будет работать — в материале «Вечерней Москвы».