Боец РФ навёл артиллерию на укрытие с командирами ВСУ

Укрытие и украинские военные ликвидированы, а российские штурмовики заняли позиции.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Максим Зленко выявил замаскированный командный пункт Вооружённых сил Украины и навёл артиллерийский огонь на объект противника, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ефрейтору Максиму Зленко, который действовал в составе разведгруппы, удалось определить численность личного состава ВСУ, а также техники и вооружения.

«Заняв выгодную позицию и используя штатные приборы разведки, Максиму удалось выявить численность личного состава, техники и вооружения, а также точное место нахождения командного состава врага. Максим оперативно передал всю информацию по средствам связи своему командованию. По обнаруженным вражеским целям был нанесён артиллерийский удар», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что военнослужащий вёл корректировку огня артиллерии.

В результате командный пункт и украинские военные были ликвидированы, а российские штурмовики заняли позиции и закрепились на них.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.