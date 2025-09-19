Ричмонд
В КНДР прошли испытания беспилотных вооружений под руководством Ким Чен Ына

Ким Чен Ын остался доволен испытаниями беспилотных вооружений в КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Испытания новых образцов беспилотного вооружения были проведены в КНДР под личным руководством верховного лидера Ким Чен Ына, о чем сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын конкретно ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов», — передает агентство.

Уточняется, что глава КНДР остался крайне доволен итогами проведенных испытаний.

Кроме этого, он акцентировал, что для модернизации армии Северной Кореи крайне важно развивать беспилотное оружие с искусственным интеллектом.

Ранее под руководством Ким Чен Ына северокорейские военные испытали новейший зенитный ракетный комплекс. В ходе испытаний была успешно поражена учебная цель, летящая на предельно малой высоте над водным пространством.

