В МВД назвали число преступлений против детей в 2024 году

При этом наибольшее число зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних зафиксировано в 2024 году в Приволжском федеральном округе — более 21 тысячи, в Центральном федеральном округе — 17,2 тысячи, а также в Сибирском федеральном округе — 16 тысяч.