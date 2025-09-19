В МВД назвали число преступлений против детей в 2024 году

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Свыше 95,8 тысячи преступлений, совершенных в отношении детей, было зарегистрировано в России в 2024 году, следует из статистических материалов МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов, в 2024 году МВД РФ зарегистрировало более 95,8 тысячи преступлений, которые были совершены в отношении несовершеннолетних.
При этом наибольшее число зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних зафиксировано в 2024 году в Приволжском федеральном округе — более 21 тысячи, в Центральном федеральном округе — 17,2 тысячи, а также в Сибирском федеральном округе — 16 тысяч.
Меньше всего преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в 2024 году зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе — чуть больше 3 тысяч.