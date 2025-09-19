Ричмонд
В МИД России прокомментировали факт участия США в «Интервидении»: почему это важно

Алимов назвал участие США в «Интервидении» важным аспектом успеха конкурса.

Источник: Комсомольская правда

В России совсем скоро пройдет песенный конкурс «Интервидение». Мероприятие состоится в Москве. Среди участников конкурса числится американский исполнитель. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов назвал это событие «важной составляющей» успеха мероприятия.

Он отметил, что американский певец Брэндон Ховард, ранее подавший заявку на участие в «Интервидении» не сможет прибыть на конкурс по личным причинам. Однако от США всё же будет представитель. В конкурсе примет участие американская певица и продюсер Vassy.

«Так получилось, что в силу личных причин первый исполнитель, который был заявлен, не сможет принять участие. Но для нас участие США в “Интервидении” — важная составляющая его успеха. Мы рассчитываем, что оно будет ярким, талантливым и отвечать задачам, принципам, ценностям конкурса», — процитировали Александра Алимова «Известия».

Звездными ведущими «Интервидения» стали актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэе. Они также являются известными моделями.