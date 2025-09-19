В Иркутске прокуратура защитила права ребенка-инвалида на получение выплат

В Иркутске прокуратура защитила права ребенка-инвалида на получение социальных выплат. Как сообщили КП-Иркутск в Генеральной прокуратуре РФ, в ноябре 2024 года 4-летнему мальчику установили инвалидность. Из-за этого его мать получила право на социальную пенсию и ежемесячное пособие на сына. Однако выплаты не поступали, потому что не было правильно оформленного документа.