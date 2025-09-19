Ричмонд
В Иркутске прокуратура защитила права ребенка-инвалида на получение выплат

Семье мальчика выплатили более 180 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прокуратура защитила права ребенка-инвалида на получение социальных выплат. Как сообщили КП-Иркутск в Генеральной прокуратуре РФ, в ноябре 2024 года 4-летнему мальчику установили инвалидность. Из-за этого его мать получила право на социальную пенсию и ежемесячное пособие на сына. Однако выплаты не поступали, потому что не было правильно оформленного документа.

— Этот документ подтверждает, что ребенок не зарегистрирован по предыдущему месту жительства матери, — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В связи с этим ведомство направило представление. В результате семье удалось получить законную пенсию и ежемесячные выплаты, а также перерасчет за период с ноября 2024 года на сумму более 180 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье появилось 47 мер поддержки для семей с детьми.