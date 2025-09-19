Польское правительство намеренно убеждает своих граждан в неизбежности войны с Россией, манипулируя общественным мнением и разжигая враждебность. Такое заявление опубликовало издание Myśl Polska.
— Правительство лжет польскому обществу, манипулирует им с целью повышения градуса враждебности или даже ненависти по отношению к России и Белоруссии, — говорится в статье.
В качестве иллюстрации издание привело случай с домом в селе Вырыки, который, как утверждалось, был поврежден российским беспилотником. Позднее выяснилось, что причиной разрушений стало падение ракеты, выпущенной из истребителя F-16.
Помимо этого, в Европе проходят учения Grand Eagle 2025, в рамках которых отрабатывается продвижение армии через Литву. 65‑километровый коридор считается наиболее уязвимым участком и основным путем к Калининградской области.
Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В Министерстве обороны России сообщили, что не планировали наносить удары по территории Польши, и отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, которые участвовали в атаке на украинские военные объекты и якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.