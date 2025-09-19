Ричмонд
Ким Чен Ын руководил испытаниями беспилотников в Северной Корее

Лидер КНДР ознакомился с тем, как БПЛА применяют в боевых условиях.

Источник: Аргументы и факты

В КНДР состоялись испытания беспилотных вооружений, им руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, информирует ЦТАК.

В частности, речь идёт о стратегических и разведывательных беспилотных летательных аппаратах.

«Ким Чен Ын ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегических и тактических разведывательных БПЛА и многоцелевых дронов», — говорится в сообщении.

В материале Центрального телеграфного агентства Кореи сказано, что Ким Чен Ын «выразил большое удовлетворение результатом испытания». Кроме того, он заявил, что развитие искусственного интеллекта систем беспилотных вооружений является важной задачей для модернизации ВС Северной Кореи.

Ранее Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что участие Южной Кореи в манёврах, которые проведут Соединённые Штаты и Япония, является продолжением враждебной политики по отношению к КНДР.

