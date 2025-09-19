ФИПИ назвал частую ошибку школьников в ЕГЭ по обществознанию

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В ходе подведения итогов сдачи ЕГЭ-2025 по обществознанию выяснилось, что почти 50% школьников не знают принципов организации государственной власти в Российской Федерации, это следует из данных Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно аналитическим материалам, задание ЕГЭ по обществознанию на темы «Субъекты государственной власти в Российской Федерации» и «Федеративное устройство Российской Федерации» выполнили только 52% школьников.
«Участники экзамена затруднялись в установлении связи той или иной государственной функции с соответствующей ветвью власти/высшим органом власти, должностным лицом Российской Федерации», — говорится в документах.
Уточняется, что самая распространенная ошибка участников ЕГЭ-2025 при выполнении подобных заданий связана с тем, что школьники не различают назначения и функций законодательной власти и полномочий главы государства.
Обществознание — второй наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору обучающихся. В этом году общее число участников основного периода ЕГЭ по данному предмету составило 270 тысяч человек, что, как и в предыдущие годы, составляет примерно 40% от общего числа экзаменуемых.