ФИПИ назвал частую ошибку школьников в ЕГЭ по обществознанию

Обществознание — второй наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору обучающихся. В этом году общее число участников основного периода ЕГЭ по данному предмету составило 270 тысяч человек, что, как и в предыдущие годы, составляет примерно 40% от общего числа экзаменуемых.