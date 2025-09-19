ЕС за семь месяцев нарастил импорт морепродуктов из РФ

Германия, Франция и Польша оказались крупнейшими импортерами российской рыбной продукции в ЕС, общий объем закупок которой союзом за январь-июль вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Евростата, проанализированные РИА Новости.
Уточняется, что совокупный экспорт российских морепродуктов в ЕС за семь месяцев года составил почти 444 млн евро, показав рост на 25,5% в годовом сопоставлении. В июле же поставки сократились на 3,4% как к предыдущему месяцу, так и к июлю прошлого года, достигнув минимума с декабря 2024 года в 59,4 млн евро.
Наибольшим спросом у европейских покупателей пользовалось филе и мясо рыбы, поставленное из России на сумму 293,3 млн евро. Далее следуют закупки мороженой рыбы — 125,6 млн евро, а также сушеной, соленой или копченой — 22,7 млн евро. Наименьшая доля пришлась на свежую и охлажденную рыбу с объемом в 2 млн евро.
Кроме этого, ЕС также закупил мороженых крабов на 192 тыс. евро и каракатиц с кальмарами на 189 тыс. евро.
Напомним, что ЕС продолжает импорт из России, несмотря на санкции. Так, в первом квартале 2025 года ЕС импортировал товаров из РФ на €8,7 млрд.