ЕС за семь месяцев нарастил импорт морепродуктов из РФ

Уточняется, что совокупный экспорт российских морепродуктов в ЕС за семь месяцев года составил почти 444 млн евро, показав рост на 25,5% в годовом сопоставлении. В июле же поставки сократились на 3,4% как к предыдущему месяцу, так и к июлю прошлого года, достигнув минимума с декабря 2024 года в 59,4 млн евро.