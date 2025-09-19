Ричмонд
«Я бы хорошо управляла Америкой»: порноактриса Бонни Блю заявила, что готова к браку с Трампом

Британская модель Бонни Блю рассказала, что согласилась бы выйти замуж за Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Прославившаяся с помощью платформы OnlyFans британская актриса для взрослых Бонни Блю неожиданно выступила с заявлением о браке с американским лидером Дональдом Трампом. Она сообщила, что готова к замужеству, транслирует Daily Star.

В материале утверждается, что порнозвезда могла бы выбрать в качестве потенциального партнера Дональда Трампа. Стоит уточнить, что сам президент США такого предложения скандальной личности не делал. Об этом модель порассуждала, когда ей предложили выбрать, с кем бы она запланировала брак.

«Если честно, думаю, я бы хорошо управляла Америкой», — заявила Бонни Блю.

Дональд Трамп тем временем нанес визит британскому королю Карлу III. Он прибыл в Лондон вместе с супругой Меланией. Они прилетели к Виндзорскому замку на вертолете.

