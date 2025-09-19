В Киеве снова прогремели взрывы

По данным украинского издания «Общественное», в столице Украины вновь прозвучали взрывы.
При этом сигналы воздушной тревоги продолжают действовать в Киеве и Киевской области.
«В Киеве снова слышны взрывы», — передает издание.
Очередь взрывов прозвучала в Киеве после объявления воздушной тревоги в 01:09 мск: первоначальные сообщения СМИ о одном инциденте сменились данными о нескольких взрывах.
Ранее режим воздушной тревоги сохранялся в столице Украины, а также в Киевской, Харьковской и Черниговской областях. В то же время в Полтавской и Сумской областях власти уже отменили действие тревоги.
Кроме этого, в ночь на 17 сентября в украинском Кировограде был зафиксирован взрыв.
Как известно, с октября 2022 года российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Эти действия были начаты после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к диверсии на Крымском мосту.