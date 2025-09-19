В Киеве снова прогремели взрывы

Как известно, с октября 2022 года российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Эти действия были начаты после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к диверсии на Крымском мосту.