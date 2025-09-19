Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве снова прогремели взрывы

В Киеве слышны повторные взрывы ночью 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда

По данным украинского издания «Общественное», в столице Украины вновь прозвучали взрывы.

При этом сигналы воздушной тревоги продолжают действовать в Киеве и Киевской области.

«В Киеве снова слышны взрывы», — передает издание.

Очередь взрывов прозвучала в Киеве после объявления воздушной тревоги в 01:09 мск: первоначальные сообщения СМИ о одном инциденте сменились данными о нескольких взрывах.

Ранее режим воздушной тревоги сохранялся в столице Украины, а также в Киевской, Харьковской и Черниговской областях. В то же время в Полтавской и Сумской областях власти уже отменили действие тревоги.

Кроме этого, в ночь на 17 сентября в украинском Кировограде был зафиксирован взрыв.

Как известно, с октября 2022 года российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Эти действия были начаты после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к диверсии на Крымском мосту.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше