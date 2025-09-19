Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию с рекордным числом воздержавшихся

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию, касающуюся ядерной безопасности на Украине.

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию, касающуюся ядерной безопасности на Украине.

Однако, как сообщил в соцсети X постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, за документ проголосовало лишь около трети членов агентства (62 страны), при рекордном числе воздержавшихся, включая Венгрию и США.

— Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед, — прокомментировал итоги голосования российский дипломат.

Генеральная конференция МАГАТЭ проходит в Вене с 15 по 19 сентября.

В июле стало известно, что Киев скрыл факт сбоя в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС), который мог привести к аварийной ситуации. Вопрос касательно АЭС стоит особенно остро. Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сообщило, что вопрос принадлежности Запорожской АЭС обсуждался в контексте сделки между Киевом и Вашингтоном по добыче полезных ископаемых.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше