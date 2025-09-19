В июле стало известно, что Киев скрыл факт сбоя в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС), который мог привести к аварийной ситуации. Вопрос касательно АЭС стоит особенно остро. Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сообщило, что вопрос принадлежности Запорожской АЭС обсуждался в контексте сделки между Киевом и Вашингтоном по добыче полезных ископаемых.