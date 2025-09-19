Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию, касающуюся ядерной безопасности на Украине.
Однако, как сообщил в соцсети X постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, за документ проголосовало лишь около трети членов агентства (62 страны), при рекордном числе воздержавшихся, включая Венгрию и США.
— Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед, — прокомментировал итоги голосования российский дипломат.
Генеральная конференция МАГАТЭ проходит в Вене с 15 по 19 сентября.
В июле стало известно, что Киев скрыл факт сбоя в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС), который мог привести к аварийной ситуации. Вопрос касательно АЭС стоит особенно остро. Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сообщило, что вопрос принадлежности Запорожской АЭС обсуждался в контексте сделки между Киевом и Вашингтоном по добыче полезных ископаемых.