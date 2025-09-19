Автоюрист рассказала, как законно получить красивый номер

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Автовладельцы в России могут по закону получить красивый номер при продаже и покупке автомобиля, рассказала РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева.
В четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме поддержал предложение лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева продавать красивые номера для автомобилей на «Госуслугах».
«Существует несколько законных схем, позволяющих сохранить за собой красивые номера. Во-первых, при продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока — как правило, до одного года», — рассказала Соловьева.
Эксперт подчеркнула, что в России невозможно официально купить только номерной знак без автомобиля. Автоюрист уточнила, что все сделки, связанные с номерами, по закону сопряжены с куплей-продажей или перерегистрацией транспортного средства.
«Вторая распространенная схема — покупка неходового старого транспортного средства с красивыми номерами. Человек приобретает такой автомобиль исключительно из-за красивых регистрационных знаков, далее он пишет заявление о замене номеров, после чего старый автомобиль, например, утилизируется, а номерные знаки переоформляются на новую машину», — отметила Соловьева.
Как обратила внимание эксперт, юридически покупается именно автомобиль, а номера переходят к новому владельцу как неотъемлемая часть транспортного средства.
«Пока что законно получить желаемые номера можно только вместе с автомобилем. Все операции с номерами строго привязаны к конкретному транспортному средству», — заключила автоюрист.