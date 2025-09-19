Раскрыт новый порядок взыскания долгов с россиян

В течение шести месяцев со дня истечения срока уплаты налоговики смогут принять решение о взыскании задолженности и уведомить об этом гражданина в личном кабинете налогоплательщика или на портале Госуслуги, либо заказным письмом. В любой момент до взыскания можно оспорить указанные в уведомлении суммы, подав заявление на перерасчет либо жалобу.