Раскрыт новый порядок взыскания долгов с россиян

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новация о внесудебном взыскании с граждан неоспариваемых налоговых долгов начинает действовать с 1 ноября, рассказала агентству «Прайм», доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
Она пояснила, что новшество затронет физлиц без статуса индивидуального предпринимателя, у которых есть долги по налогам и сборам, страховым взносам, штрафам, пени и т.п.
«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)», — отметила она.
В течение шести месяцев со дня истечения срока уплаты налоговики смогут принять решение о взыскании задолженности и уведомить об этом гражданина в личном кабинете налогоплательщика или на портале Госуслуги, либо заказным письмом. В любой момент до взыскания можно оспорить указанные в уведомлении суммы, подав заявление на перерасчет либо жалобу.
Новый порядок разгрузит судебную систему и позволит ускорить процесс взыскания долгов, заключила Леонова.