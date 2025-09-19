Власти Камчатки взяли на особый контроль состояние соцобъектов после землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Камчатке утром 19 сентября, его эпицентр находился в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. После подземных толчков экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности, а оперативные группы начали проверку состояния социальных объектов и жилых домов. Крупных разрушений выявлено в своем не было, однако власти продолжают обследование учреждений, чтобы исключить возможные повреждения.