Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Камчатки взяли на особый контроль состояние соцобъектов после землетрясения

После землетрясения власти Камчатского края взяли на особый контроль состояние социальных объектов. Особое внимание будет уделено школам и детским садам, по которым поступали обращения о повреждениях. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

На Камчатке усилят контроль за состоянием социальной инфраструктуры.

После землетрясения власти Камчатского края взяли на особый контроль состояние социальных объектов. Особое внимание будет уделено школам и детским садам, по которым поступали обращения о повреждениях. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Дал поручение при обследовании социальных объектов уделить особое внимание школам и детским садам. Остаюсь на связи со всеми ведомствами для оперативной координации работы и быстрого реагирования. Ситуация находится под контролем», — рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что руководитель Управления образования Петропавловска-Камчатского совместно с техническими специалистами уже приступил к осмотру образовательных учреждений. Кроме того, на полуострове продолжается работа по обследованию жилого фонда с привлечением федеральных экспертов. По поручению губернатора эта работа будет усилена в Вилючинске и Елизове.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Камчатке утром 19 сентября, его эпицентр находился в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. После подземных толчков экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности, а оперативные группы начали проверку состояния социальных объектов и жилых домов. Крупных разрушений выявлено в своем не было, однако власти продолжают обследование учреждений, чтобы исключить возможные повреждения.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше