Губернатор Камчатского края дал особое поручение после землетрясения

В ходе обследования социальных учреждений было поручено уделить приоритетное внимание состоянию школ и детских садов. Обстановка находится под полным контролем, сообщил глава региона Владимир Солодов.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
