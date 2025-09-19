Новое здание городского суда открыли в Тулуне. На церемонии открытия присутствовали представители власти, судебной системы Иркутской области, ведомств, компании-застройщика и контролирующих организаций. Наводнение в 2019 году нанесло ущерб старому зданию суда. Процесс строительства занял менее двух лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области.
— Здание состоит из цокольного и пяти этажей. Внутри все устроено для эффективной работы судей и аппарата, а также для комфорта посетителей, включая лиц с ограниченными возможностями, — уточнили в пресс-службе судов.
Теперь в суде есть современное техническое оснащение, доступ для маломобильных людей и продуманный дизайн помещений.
