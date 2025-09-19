В России предложили увеличить маткапитал: подробности

Россиянам, готовящимся стать родителями во второй и третий раз, могут поднять государственные выплаты. В Госдуме разрабатывают проект о прогрессивной шкале материнского капитала. Согласно новой версии, выплата на второго ребенка составит миллион рублей. Об этом рассказал председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, цитирует ТАСС.