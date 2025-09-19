В России предложили увеличить маткапитал: подробности

Россиянам, готовящимся стать родителями во второй и третий раз, могут поднять государственные выплаты. В Госдуме разрабатывают проект о прогрессивной шкале материнского капитала. Согласно новой версии, выплата на второго ребенка составит миллион рублей. Об этом рассказал председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, цитирует ТАСС.
По его словам, на третьего ребенка, при принятии закона, будут начислять 1,5 миллиона рублей. Парламентарий уточнил, что страна нуждается в многодетных семьях. Он подчеркнул, что демографическая ситуация в России будет улучшаться, если государство скорректирует систему начисления материнского капитала.
«Сейчас мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в 1 млн рублей, на третьего — в 1,5 млн. Уверен, что в таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность», — заверил Сергей Миронов.
В стране также хотят ввести отцовский капитал. Это связано с тем, что основная финансовая нагрузка, чаще всего, ложится на плечи мужчины.