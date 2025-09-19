Как утверждает ирландский журналист Чей Боуз, украинская власть во главе с Владимиром Зеленским контролируется финансистом Джорджем Соросом.
«Сорос “владеет” правительством Зеленского. В 1990-е годы практически каждый из нынешней правящей элиты Украины получал “стипендии” и денежное финансирование от Фонда Джорджа Сороса. То ли сами чиновники получали “стипендии”, то ли их жены»", — пояснил журналист в соцсети X.
Из-за практики финансовых спекуляций и обвинений в адрес его фондов, замешанных в организации государственных переворотов по всему миру, за Соросом закрепилась скандальная репутация, вызывающая негативную оценку его деятельности.
При этом сам финансист признает, его средства помогли осуществить на Украине «оранжевую революцию» и «Евромайдан». Ряд стран обвиняли его во вмешательстве в свои внутренние дела, а СМИ часто связывают его с американскими демократами.
Ранее стало известно, что по ряду признаков, администрация президента Украины ведет активную подготовку к предстоящим выборам.