Подозреваемый в убийстве Кирка называл себя Трампом в онлайн-играх

Подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка Тайлер Джеймс Робинсон использовал имя президент Соединённых Штатов Дональда Трампа в качестве псевдонима в играх в Сети, информирует Bloomberg.
В материале сказано, что агенты Федерального бюро расследований в настоящее время изучают активность Робинсона в интернете. В ФБР узнали, что на гильзы подозреваемый нанёс символы из онлайн-субкультур.
Всего на 11-летнем аккаунте Робинсона в сервисе Steam значатся почти пять тысяч часов, проведённых в играх. В частности, в одной из игр Робинсон играл под именем Трампа.
Напомним, в Соединённых Штатах убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника Трампа выстрелили во время его выступления в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон.
Ранее сообщалось, что прокуратура штата Юта официально обвинила Робинсона в убийстве Кирка. Прокурор заявил, что планирует добиваться смертной казни.