Врач объяснил, о чем сигнализирует постоянный «туман в голове»

Синдром хронической усталости (СХУ) — это состояние, при котором человек ощущает сильную слабость, которая не проходит даже после отдыха. В отличие от депрессии, при СХУ нет выраженных нарушений настроения или мышления. Врач-психиатр Руслан Исаев, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники назвал KP.RU главные признаки этого состояния.
— СХУ часто имеет соматическую природу: эндокринные заболевания (например, гипотиреоз), хронические вирусные инфекции, анемия, дефицит витамина D. Поэтому лечение ориентировано, в первую очередь, на поиск и устранение первопричины, а психотерапия отходит на второй план, — пояснил психиатр.
Среди основных признаков врач назвал выраженную усталость, не связанную с нагрузкой, усиление симптомов даже после небольшой активности, а также «туман в голове», боли в мышцах и суставах. Это состояние часто путают с депрессией, хотя у них есть важные отличия.
— Главная особенность депрессии в том, что никакие радости жизни — отдых, общение, хобби — не приносят облегчения. Сон, который в норме должен восстанавливать силы, не дает ощущения бодрости, человек может спать сутками и все равно чувствовать себя разбитым, — объяснил врач.
Специалист добавил, что при появлении подобных симптомов важно обратиться к врачу и пройти обследование. Правильная диагностика позволяет выявить нарушения на ранней стадии.