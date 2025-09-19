Мошенники начали обманывать участников СВО и красть деньги

Мошенники начали похищать деньги участников СВО и их родственников, предлагая оформить якобы ежемесячную финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей через участие в фиктивной инвестиционной программе. Для этого злоумышленники используют сайты-двойники благотворительных организаций, сообщили РИА Новости в компании F6, специализирующейся на технологиях противодействия киберпреступности.
«Компания F6 выявила новую схему мошенничества, направленную на участников СВО, ветеранов и их семьи. Мошенники создают поддельные сайты благотворительных фондов, где под предлогом оказания финансовой помощи предлагают получать по 500 тысяч рублей ежемесячно в рамках несуществующей инвестиционной программы», — говорится в сообщении.
На таких сайтах размещается ложная информация о новой поддержке участников спецоперации и возможности ежемесячного дохода в 500 тысяч рублей за счет участия в фиктивной инвестиционной программе.
Для убедительности аферисты публикуют дипфейковые отзывы якобы от самих бойцов и указывают, что программа создана «по указу президента», что «вклады застрахованы государством», а выплаты уже получают «более 10 000 участников СВО».
Посетителям, то есть самим участникам операции и их родственникам, предлагают внести вклад от 50 тысяч рублей с обещанием доходности «от 21% в месяц». На сайте есть фальшивый калькулятор, позволяющий рассчитать предполагаемую прибыль. Для участия необходимо оставить заявку с указанием имени, фамилии и номера телефона.
