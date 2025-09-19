Ричмонд
Пермяка оштрафовали за курение на борту самолета Москва — Владивосток

В отношении недобросовестного пассажира составлен протокол.

Источник: Комсомольская правда

Владивостокские транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира, курившего на борту воздушного судна. Инцидент произошел на рейсе «Москва — Владивосток», где 51-летний житель Пермского края нарушил запрет на курение в туалетной комнате самолета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Экипаж воздушного судна сообщил о нарушении в дежурную часть линейного отдела полиции аэропорта Владивостока. По прилету рейса в аэропорт Кневичи правонарушитель был задержан и доставлен в полицию.

В отношении недобросовестного пассажира составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях». Мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

Ранее во Владивостоке транспортные полицейские задержали двух пассажиров, нарушивших порядок на борту самолетов. Это произошло на рейсах из Москвы и Екатеринбурга, сообщают в дальневосточной полиции.