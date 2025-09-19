Райцентр в Хабаровском крае мог остаться без тепла зимой из-за котельной

В Аяно-Майском районе по требованию прокуратуры в котельной села Аян установлено новое оборудование, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Проверка в котельной прошла в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Выяснилось, что оборудование предприятия было изношено и требовало замены. В таком состоянии оно могло стать причиной перебоев в теплоснабжении зимой. Однако обслуживающая организация долгое время не предпринимала необходимых мер.
Прокуратура обратилась в суд, потребовав обязать ресурсоснабжающую организацию и районную администрацию провести замену неисправных агрегатов. Суд удовлетворил иск в полном объеме.
После вмешательства надзорного ведомства в котельной установили новое оборудование, что позволит обеспечить бесперебойное отопление посёлка в предстоящие холода.