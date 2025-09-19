Депутат Кошелев призвал к гибкому управлению отопительным сезоном

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев предложил отказаться от единовременного старта отопительного сезона в России в пользу гибкой, зонированной системы.
По его мнению, следует начинать подачу тепла в первую очередь в старые дома с высокими теплопотерями, а весной отключать отопление в современных, хорошо утепленных новостройках.
— Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко, — отметил Кошелев, объясняя, что такой подход позволит более эффективно регулировать теплоснабжение.
По его словам, в первую очередь отопление следует подавать в старые и аварийные здания с неутепленными фасадами, а также в современные новостройки с низкой тепловой инерцией, где тепло сохраняется лучше.
Для реализации этой системы необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру, чтобы новые сети могли оперативно реагировать на изменения температуры без риска сбоев, передает РИА Новости.
Ранее в пресс-службе Городского хозяйства столицы сообщили, что жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону в установленный срок.