Три выпускника стали стобалльниками после пересдачи ЕГЭ в Хабаровском крае

Всего в регионе насчитали 35 стобалльных работ. Чаще всего «сотни» получали по химии — 11 раз. Восемь стобалльников отмечены по литературе, шесть — по русскому языку, четыре — по обществознанию, три — по математике, два — по информатике и один — по истории.