Три выпускника стали стобалльниками после пересдачи ЕГЭ в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги ЕГЭ-2025. В регионе зафиксировано 35 стобалльных результатов. Выпускница из Комсомольска получила максимальный балл сразу по двум предметам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Министерство образования и науки края совместно с органами местного самоуправления и представителями педагогической общественности проанализировало итоги экзаменационной кампании 2025 года.
Всего в регионе насчитали 35 стобалльных работ. Чаще всего «сотни» получали по химии — 11 раз. Восемь стобалльников отмечены по литературе, шесть — по русскому языку, четыре — по обществознанию, три — по математике, два — по информатике и один — по истории.
Особое внимание привлекла выпускница школы № 16 Комсомольска. Девушка стала единственной, кто набрал максимум сразу по двум дисциплинам — химии и русскому языку.
«Мы подвели итоги учебного года и экзаменационной кампании 2025 года. Хочу обратиться со словами благодарности к нашим педагогам за учебный год в целом и за организацию экзаменов в частности. Они прошли на высоком уровне, без серьезных происшествий, в штатном режиме», — сказал вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников.
Отмечается, что в этом году больше ребят сдавали математику профильного уровня и предметы естественно-научного цикла. Увеличилась доля тех, кто получил от 60 баллов и выше по математике, химии и информатике.
«Это говорит о том, что выпускники готовы продолжить обучение в вузах по инженерным и IT-специальностям, а также по направлениям “Естественные науки” и “Медицина”», — рассказали в министерстве.
Кроме того, средний балл вырос по математике профильного уровня, химии, информатике и английскому языку. Снизилась доля школьников, которые не смогли преодолеть минимальный порог по химии, английскому языку, биологии, литературе и информатике.
Благодаря инициативе президента России Владимира Путина больше тысячи выпускников края воспользовались правом пересдать один предмет в дополнительные дни 3 и 4 июля. Повысить результат удалось 683 школьникам. При этом три выпускника хабаровских школ №№ 10, 29 и гимназии № 5 смогли получить максимальные 100 баллов.