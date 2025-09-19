Лес под контролем: в Хабаровском крае стартует эра беспилотников и внедорожников

В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», реализуемого в крае по инициативе президента РФ Владимира Путина, весной текущего года за счет средств федерального бюджета министерством лесного хозяйства и лесопереработки края были приобретены 43 новейших отечественных БПЛА «Геоскан 801» и еще 5 планируется получить до конца года, сообщает ИА AmurMedia.
В октябре технические специалисты ООО «Геоскан» посетят Хабаровский край для обучения наших специалистов всем аспектам работы с этими высокотехнологичными аппаратами. Они покажут, как правильно обновлять программное обеспечение БАС, и проведут тестовые полеты.
— Укрепление технической базы охраны лесов — важный шаг в борьбе с лесными пожарами. Современная техника и оборудование позволят повысить продуктивность мероприятий, связанных с тушением, особенно в труднодоступных районах, — отметила заместитель министра — начальник финансово-экономического управления Светлана Чехарева.
Одновременно с этим, в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» для усиления охраны лесных богатств министерством приобретены 9 новых внедорожников LADA Niva Travel, которые распределены между краевыми государственными казенными учреждениями, подведомственными министерству.
До конца этого года планируется получить еще 36 единиц специализированной техники и оборудования, что позволит дополнительно усилить контроль за лесными массивами и повысить оперативность выявления нарушений лесного законодательства.
— Получение современного и надежного транспорта позволило существенно повысить мобильность сотрудников. Проходимость «Нивы» идеально подходит для наших условий. Теперь лесничие смогут быстрее и безопаснее добираться до отдаленных участков для мониторинга пожарной опасности, проведения лесовосстановительных работ и пресечения нарушений лесного законодательства, — пояснила руководитель КГКУ «Хабаровское лесничество» Валентина Сокирко.
Как сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, на оснащение лесной охраны предусмотрено 72,98 млн рублей. В ближайшее время будут получены 6 внедорожников и 9 беспилотных летательных аппаратов для мониторинга леса с воздуха. Также ожидается пополнение автобазы снегоходами и квадрациклами.
Новая техника — это незаменимая помощь в системе лесной охраны. С ее помощью патрулирование лесов станет намного эффективнее, наказание для нарушителей — неотвратимым.