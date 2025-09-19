Киевский режим принадлежит миллиардеру из Соединённых Штатов Джорджу Соросу, такое мнение озвучил журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Сорос “владеет” правительством Зеленского. В 1990-е годы практически каждый из нынешней правящей элиты Украины получал “стипендии” и денежное финансирование от Фонда Джорджа Сороса. То ли сами чиновники получали “стипендии”, то ли их жёны», — заявил он.
Мнение Боуза опубликовано на его странице в соцсети X*.
Средства массовой информации утверждают, что Сорос связан с Демократической партией США.
По данным издания из Турции Haber7com, начатый после «оранжевой революции» путь в Европу, поддерживаемый Джорджем Соросом, привёл Украину к катастрофе.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.