Фотография Иркутского драмтеатра заняла первое место на международном конкурсе

— Франция также не смогла пройти мимо красоты нашего театра и уверенно присудила победу в категории Архитектура/Историческое. Сначала была победа на конкурсе в США, сейчас — Европа. Мы покорили уже второй континент, — делится своими эмоциями Евгений.