Фотография Иркутского драмтеатра заняла первое место на международном конкурсе

Фотография Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова заняла первое место на международном конкурсе. Автором снимка стал Евгений Долманов. Об этом КП-Иркутск рассказал сам фотограф. Оказалось, что это уже не первая победа сибиряка.
— Франция также не смогла пройти мимо красоты нашего театра и уверенно присудила победу в категории Архитектура/Историческое. Сначала была победа на конкурсе в США, сейчас — Европа. Мы покорили уже второй континент, — делится своими эмоциями Евгений.
Фотография драмтеатра попала в серию «Театры мира». За победу также боролись исторические интерьеры итальянских театров 18 века и лучшие архитектурные шедевры мира, но победу отдали столице Приангарья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре открыли мемориальную доску герою Ивану Балаханову.