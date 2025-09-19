Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фотография Иркутского драмтеатра заняла первое место на международном конкурсе

Снимок одержал победу в категории Архитектура/Историческое.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Фотография Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова заняла первое место на международном конкурсе. Автором снимка стал Евгений Долманов. Об этом КП-Иркутск рассказал сам фотограф. Оказалось, что это уже не первая победа сибиряка.

— Франция также не смогла пройти мимо красоты нашего театра и уверенно присудила победу в категории Архитектура/Историческое. Сначала была победа на конкурсе в США, сейчас — Европа. Мы покорили уже второй континент, — делится своими эмоциями Евгений.

Фотография драмтеатра попала в серию «Театры мира». За победу также боролись исторические интерьеры итальянских театров 18 века и лучшие архитектурные шедевры мира, но победу отдали столице Приангарья.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре открыли мемориальную доску герою Ивану Балаханову.