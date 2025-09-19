В России будут продавать «красивые» автомобильные номера — Путин одобрил

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал, что можно было бы продавать автомобильные номера с красивыми сочетаниями цифр и букв через сайт «Госуслуги». По его словам, вся необходимая база для этого уже разработана Минэкономразвития, но окончательное решение постоянно откладывается.