В России будут продавать «красивые» автомобильные номера — Путин одобрил

Президент РФ Владимир Путин отметил, что не против продажи «красивых» автомобильных номеров.
Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал, что можно было бы продавать автомобильные номера с красивыми сочетаниями цифр и букв через сайт «Госуслуги». По его словам, вся необходимая база для этого уже разработана Минэкономразвития, но окончательное решение постоянно откладывается.
Путин поддержал предложение. Он отметил, что не видит каких-то причин для отказа от такой идеи.
«Вот продажа “красивых” номеров — почему нет? А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются», — рассказал Владимир Путин.
В четверг, 18 сентября, Владимир Путин встречался с лидерами политических фракций в Госдуме.
С точки зрения закона, «красивые» автомобильные номера ничем не отличаются от обычных. Но некоторым гражданам хочется выделиться на дороге за счет интересных сочетаний цифр, вроде «777» или «999».