Цунами не грозит Приморью после мощного землетрясения на Камчатке

Утром 19 сентября в 04:58 (по владивостокскому времени) произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2 у побережья Камчатки, северо-восточнее Северо-Курильска. Эпицентр находился в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 123 километра. В самом городе ощущались подземные толчки силой до 6 баллов. В результате землетрясения на восточном побережье Камчатки было зафиксировано цунами, сообщает ИА PrimaMedia.