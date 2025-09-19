Цунами не грозит Приморью после мощного землетрясения на Камчатке

Утром 19 сентября в 04:58 (по владивостокскому времени) произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2 у побережья Камчатки, северо-восточнее Северо-Курильска. Эпицентр находился в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 123 километра. В самом городе ощущались подземные толчки силой до 6 баллов. В результате землетрясения на восточном побережье Камчатки было зафиксировано цунами, сообщает ИА PrimaMedia.
В пресс-службе Примгидромета рассказали, что угрозы цунами для Приморья нет. Специалисты продолжают следить за развитием ситуации и обещают оперативно информировать население о любых изменениях.
Напомним, в Приморье 19 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, благодаря чему ожидается тёплая погода. Осадков не прогнозируется. Ветер днём южный умеренный. Температура днём +19…+24°С.